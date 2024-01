Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 56 de ani, care in 16 decembrie a fost implicat intr-un accident in județul Neamț și care a fugit de la fața locului, a fost prins sambata dimineața la o ferma din județul Bistrița-Nasaud.

- DRAMATIC… Un accident deosebit de grav s-a petrecut in aceasta dimineața pe raza comunei Vetrișoaia, mai exact in zona localitații Bumbata. Doua autoturisme s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent au fost ranite trei persoane, inclusiv o femeie de 32 de ani, care este insarcinata. La sosirea…

- DE NECREZUT! …Un ucrainean blindat cu droguri a incercat sa treaca prin Vama Albita. La controlul de frontiera din PTF Albita, au fost descoperite 4.1 grame de substanta vegetala cu miros intepator, suspecta a fi cannabis, pe care cetateanul ucrainean le achizitionase, conform declaratiei sale, pentru…

- AI NOȘTRI PROMPȚI, AI LOR… In timp ce marii corupți ai Romaniei, care fac milioane de euro din tot felul de afaceri ilegale, reușesc sa se faca nevazuți peste granițele țarii chiar și dupa ce sunt condamnați definitiv, micii gainari ai patriei nu izbutesc nici macar sa se deplaseze dintr-un oraș in…

- DECIZIE…Prins de politisti dupa ce a lovit cu pumnii un batran de 69 de ani si i-a furat 1.300 de lei, talharul de 28 de ani din Bacesti vine in fata judecatorilor si cere sa fie lasat acasa. Magistratii au luat act de cererea formulata, dar au respins-o, ca nefondata, si i-au prelungit mandatul de…

- DE NECREZUT… Politistii din cadrul Politiei Municipiului Barlad au retinut un barbat, in varsta de 29 de ani, din municipiul Barlad, banuit de comiterea unei infractiuni la regimul sigurantei circulatiei pe drumurile publice. Concret, barbatul, care circula haotic, a dat bir cu fugitii cand politistii…

- UPDATE: ANCHETA… In aceasta dimineața, printr-un apel la 112, Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe marginea drumului național (DN) 24, pe raza comunei Muntenii de Jos, aproape de intrarea in Vaslui, a fost gasita o persoana decedata. Aparent, ar fi vorba despre un accident rutier, al…