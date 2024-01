Șofer înjunghiat în stradă, după un scandal în trafic Un șofer a fost injunghiat in umar, joi, in urma unui scandal in trafic. Incidentul a avut loc in Sectorul 4 al Capitalei, pe bulevardul Constantin Brancoveanu, de un alt șofer, de 35 de ani, scrie Agerpres. Agresiunea a avut loc joi, in jurul orei 08.30. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 16 Poliție au fost sesizați, prin 112, cu privire la scandalul din trafic, in urma caruia un barbat a fost agresat. Au fost identificați doi barbați, in varsta de 33, respectiv 35 de ani, implicați in eveniment. „Din primele cercetari, s-a stabilit ca, in urma… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

