Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu au salvat din apele fluviul Dunarea un cetatean iranian care se afla in pericol de inec. Acesta intentiona sa intre ilegal in Romania inot, cu ajutorul unui colac.

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au depistat un cetațean afgan, care a incercat sa intre ilegal in Romania, ascuns pe lada de scule a semiremorcii unui ansamblu rutier incarcat cu detergent. In data de 16.07.2021, orele 03.25, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare in tara,…

- Un șofer din București a fost surprins luni de polițiști din Secția 1, aruncand un plic in interiorul altei mașini, dupa care a demarat. In urma primelor verificari, poliștii au constatat ca in plic se afla o suma mare de bani, de cateva zeci de mii de euro, potrivit unui comunicat al autoritaților.…

- Un tanar din localitatea Ciolpani, Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere urcat pe plafonul masinii care se afla in mers. Politistii s-au autosesizat, iar baiatul de 20 de ani, care nu detine permis auto, s-a ales cu dosar penal. In imagini se vede ca barbatul sta pe mașina care avanseaza…

- Un tanar din localitatea Ciolpani, Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere urcat pe plafonul masinii care inca se afla in mers. Politistii s-au autosesizat, iar baiatul de 20 de ani, care nu detine permis auto, s-a ales cu dosar penal.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului de Trecere a Frontierei Negru Voda au depistat la frontiera, un cetatean sirian care a trecut ilegal granita din Bulgaria in Romania.In data de 22 mai a.c, politistii de frontiera din cadrul Sectorului de Trecere a Frontierei Negru Voda au declansat o actiune…

- S-a plimbat pe plaja și a trecut granița din greșeala! Este povestea reala a unui britanic care s-a plimbat pe plaja in Bulgaria și a intrat ilegal 200 de metri in Romania. S-a intamplat in urma cu 3 zile, pe la 6 seara. Politistii de frontiera de la Garda de Coasta l-au depistat imediat pe... View…

- Un sofer in varsta de 30 de ani din Dambovița a fost retinut dupa ce, beat fiind, a lovit o mașina și a proiectat-o intr-un adolescent, dupa care a fugit. Polițiștii din Targoviște anunța ca au...