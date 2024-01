Șofer filmat pe contrasens pe A1, în apropiere de Cisnădie. Imaginile au ajuns și la polițiști Un șofer a fost filmat, luni, in timp ce circula pe contrasens, pe A1, in apropiere de Cisnadie. Imaginile postate pe rețelele sociale au ajuns și la polițiști, care incearca acum sa dea de urma conducatorului auto, scrie Mesagerul de Sibiu. Potrivit polițiștilor, o astfel de abatere la regimul circulației rutiere se sancționeaza cu pana la 20 de puncte amenda și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

