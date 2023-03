Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din vestul țarii a condus ca pe circuit intre Arad și Curtici ieri dupa amiaza. Vitezomanul a fost depistat pe DJ 792/C cu 187 km/h, depașind aproape de doua ori viteza maxima admisa. Mai exact, barbat de 27 de ani a depașit cu 87 km./h viteza admisa pe acel tronson intre Arad […] Articolul…

- Un sofer beat și drogat a fost prins de politistii din judetul Ilfov in timp ce conducea cu viteza de 110 kilometri pe ora, intr-o zona in care limita legala de viteza este de 70 de kilometri pe ora.Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au oprit duminica in trafic, pe DN1 - Saftica, un șofer care conducea…

- FOTO: Șofer prins de radar cu viteza de 214 km/h pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Mesajul polițiștilor Polițiștii din Sibiu au adus in atenție cazul unui șofer prins cu 214 km/h pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Acesta a ramas pieton pentru 120 de zile. ”Oare acest șofer s-a suparat pe noi pentru ca l-am lasat…

- Un șofer a ramas pieton pentru 3 luni, dupa ce a fost prins, marți dupa-amiaza, circuland cu 214 km/ora pe autostrada Sibiu - Deva. "Oare s-a suparat pe noi ca l-am lasat fara permis?" s-au intrebat retoric polițiștii in postarea de pe rețelele sociale, care insoțește fotografia-dovada. Este al doilea…

- Un tanar de 27 de ani, din București, a fost prins conducand un autoturism in orașul Arad cu o viteza de 111 km/h, a anuntat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad. Drumul era limitat la 50 km/h. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Viteza mare inregistrata de aparatul radar, sambata, in Arad. Polițiștii de la rutiera au depistat un șofer care circula pe un drum din municipiu cu 141 de kilometri la ora. El a ramas pieton pentru patru luni și are de achitat o amenda de 2.900 de lei.

- Polițiștii Serviciului Rutier au oprit pentru control, sambata seara, un autoturism care se deplasa pe strada Eugen Popa, din Arad, cu o viteza mult peste limita legala. „Aparatul radar a inregistrat o viteza de 141 km/h, depașind cu 91 de km/h viteza maxim admisa. La volanul autoturismului a fost identificat…

- Viteza excesiva se numara printre principalele cauze ale accidentelor rutiere, insa mulți șoferi decid sa puna in pericol propria viața, dar și viața altor conducatori auto. Este și cazul unui tanar de 18 ani, depistat de polițiști in timp ce gonea cu 169 kilometri/ ora peste viteza legala pe strazile…