In jurul orei 19,30, pe raza localitații Teleac, a fost depistat un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.Fața de barbat, a fost luata masura reținerii, pentru 24 de ore, urmand ca in cursul zilei de azi, 8 ianuarie, sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru…