Șofer de TIR încarcerat în cabină, în curtea unei case, la Domnești, în Vrancea. Camionul a făcut prăpăd pe șosea Un șofer de camion a fost la un pas de moarte miercuri seara tarziu, pe un drum din Vrancea, cand a ramas prins in cabina distrusa in gardul unei case, scrie Monitorul de Vrancea , care preia informații furnizate de ISU Vrancea. Șoferul unui TIR care circula pe DN2 E85, a fost la un pas sa-și piarda viața, dupa ce a scapat de sub control vehiculul pe care il conducea și a intrat in curtea unei locuințe, pe raza localitații Domnești. In urma impactului cu un gard, acesta a ramas incarcerat. Evenimentul a avut loc miercuri, 19 mai a.c., in jurul orei 22:40, iar pentru gestionarea situației de urgența… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

