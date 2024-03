Șofer de autobuz, condamnat la închisoare Un șofer din cadrul unui Parc Urban de autobuze, invinuit de savirșirea infracțiunii de corupere activa, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare condiționata și amenda 100 000 lei. Cauza penala respectiva a fost disjunsa in iunie 2022 din cauza penala pornita in octombrie 2021 de catre Centrul Național Anticorupție (CNA), in baza procesului-verbal privind constatarea infracțiunii, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

