Stiri pe aceeasi tema

- Duminica la amiaza, polițiștii Secției de Poliție Burdujeni au oprit un autoturism ce se deplasa pe str. Calea Unirii, apoi pe str. Nicolae Iorga, la valan fiind identificat un barbat de 29 ani, din municipiul Suceava. In urma verificarilor efectuate in bazele de date specifice poliției a rezultat faptul…

- Polițiștii au depistat luni seara un barbat care conducea beat pe o strada din Arad. Dupa alcooltest, oamenii legii au verificat și baza de date, constatand ca șoferul avea permisul de conducere suspendat. „La data de 11 decembrie, in jurul orei 18:20, polițiștii Biroului Rutier au depistat un barbat…

- Politistii din Caras-Severin au efectuat mai multe controale in trafic saptamana trecuta, in care au acordat aproape o mie de amenzi. In cadrul actiunii au fost retinute 47 de permise de conducere și 36 de certificate de inmatriculare au fost retrase. Polițiștii au aplicat 985 de sancțiuni contravenționale,…

- Joi, 23 noiembrie, in jurul orei 08.30, polițiștii Biroului Rutier Turda au depistat pe strada Libertații din municipiul Turda, un tanar de 30 de ani, care avea dreptul de a conduce suspendat. De asemenea, polițiștii Biroului Rutier l-au testat pe acesta cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive,…

- Barbat din Vaslui, depistat in timp ce conducea sub influența subastențelor psihoactive și avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Miercuri, 1 noiembrie a.c., la ora 19.30, pe Bulevardul Mihai Viteazu din muncipiul Zalau, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic…

- Depistat in trafic, in timp ce conducea sub influența substanțelor psihoactive și avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Sambata, 28 octombrie a.c., la ora 22.55, pe drumul județean 108 F, in localitatea Sarmașag, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului…

- Un barbat in varsta de 35 de ani ar fi fost prins la volan vineri, in jurul orei 21.00, in Domnești, conducand o mașina sub influența unor substanțe psihoactive. Potrivit surselor Digi24, este vorba de artistul Dorian Popa, influencer celebru in randul tinerilor. Acesta a fost testat și condus ulterior…