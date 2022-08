Şofer care a ucis doi tineri, la a doua condamnare Judecatoria Craiova a condamnat la un an si jumatate de inchisoare cu executare un craiovean de 33 de ani, deferit justitiei pentru refuzul recoltarii de probe biologice. Anchetatorii au retinut ca barbatul nu a optit la semnalele politistilor, iar dupa ce a fost prins a refuzat prelevarea de probe biologice. In iunie 2017, barbatul a fost eliberat conditionat din executarea unei pedepse de sase ani de inchisoare, primita in decembrie 2013. In acest dosar a fost acuzat ca a ucis doi tineri de 20 si 21 de ani, care traversau Calea Bucuresti pe trecerea de pietoni. Tragicul accident a avut loc la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

