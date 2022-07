Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 iunie ora 01.00, un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control pe bulevardul George Enescu, din localitate, autoturismul condus de un localnic de 30 de ani. Intrucat emana halena alcoolicaa, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest,…

- Tanar din județul Sibiu, prins la volan fara permis, pe un drum din Alba. S-a ales cu dosar penal Un tanar din Tarnava (Sibiu) s-a ales cu dosar penal in județul Alba. A fost prins la volan, fara permis. Potrivit IPJ Alba, joi, 16 iunie, in jurul orei 23.30, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 33 de ani, la Giroc. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși era sub influența drogurilor. Consumase cocaina, amfetamina, metamfetamina și canabis.

- Un tanar a fost prin la volan de doua ori, la o distanța de doua zile, chiar daca nu mai avea permis de conducere, acesta fiindu-i suspedant. Chiar daca nu mai avea permis, tanarul de 23 de ani s-a aventurat la volan și a fost oprit de polițiștii din Petru Rareș in Spermezeu. S-a constatat faptul ca…

- Dosar penal pe numele unui barbat de 55 de ani, la Timișoara el este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase alcool. Barbatul avea o alcoolemie de peste 1,4 la mie in aerul expirat.

- Un barbat a fost prins duminica in flagrant delict dupa ce a promis unor polițiști din județul Dolj 400 de euro ca sa nu ii intocmeasca dosar penal. Inculpatul a fost depistat la volan fara permis și baut. Potrivit Serviciului Judetean Anticoruptie Dolj, sambata seara, in comuna Melinești, un echipaj…

- Joi, 28 aprilie, in jurul orei 23.25, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe strada Napoli din municipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta baturilor alcoolice. Potriviti IPJ Constanta, in urma testarii cu aparatul etilotest…

- La data de 11 aprilie orele 14,10, o patrula din cadrul secției 10 poliție Rurala Gura Humorului a oprit pentru control pe DN 2E pe raza comunei Cacica, autoturismul condus de un tanar de 20 de ani din municipiul Suceava. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat…