- Un tanar de 18 ani a provocat un accident rutier, pe Calea Sagului, in Timisoara. In urma accidentului, politistii au constatat ca el nu detine permis de conducere auto si consumase alcool. De asemenea, masina cu care a provocat accidentul o furase de pe o strada din Timisoara. Tanarul de 18 ani care…

- La data de 11 iunie 2022, in intervalul orar 18:00-02:00, polițiștii Biroului Rutier și cei din cadrul celor 5 secții urbane și Biroului Centrul Universitar din Timișoara, au acționat in zona festivalului Vest Fest, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, fiind executate masuri specifice in…

- Polițiștii Biroului Rutier și cei din cadrul celor cinci secții urbane din Timișoara au desfașurat ieri, in intervalul orar 18:00 – 2:00, o acțiune in zona festivalului Vest Fest, „pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, fiind executate masuri specifice in vederea prevenirii activitaților infracționale,…

- In aceasta dimineața, in zona Autogarii Bacau, o mașina cu numere de Neamț a fost blocata de o autoutilitara a Poliției. Șoferul – spun martorii – a fost scos din mașina, pus jos și incatușat. Se pare ca mașina respectiva nu oprise la semnalele polițiștilor. Articolul Șofer blocat și incatușat dupa…

- Accident grav in Timisoara. Un barbat in varsta de 72 de ani a condus un autoturism pe Calea Aradului din Timișoara, pe banda 1, catre Arad,iar la un moment dat a efectuat manevra de intoarcere

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au efectuat marți, 26 aprilie, activitați de supraveghere și control al traficului rutier. Pe strada Valea Ghinzii din municipiu, polițiștii, folosind semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, au solicitat unui autoturism…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 57, la intrarea in comuna carașeana Racașdia. Conform DRDP Timișoara, un autoturism a intrat pe sensul opus de mers și intrat in coliziune frontala cu o mașina de Poliție. In urma incidentului, trei polițiști și șoferul aflat in cealalta mașina au…

- Eveniment O tanara din comuna Bogdana, fara permis de conducere, prinsa de polițiști la volan / Mașina pe care o conducea avea numere de inmatriculare false martie 29, 2022 10:12 Luni, 28 martie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 2 Nanov au depistat o femeie, in varsta de 29 ani,…