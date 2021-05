Șodâncă: Când iei fotbalul la mișto, acesta te pedepsește! CARAȘ-SEVERIN – ACS Progresul Ezeriș a remizat duminica, 16 mai, scor 1-1, in deplasare, cu CS Dunarea Calafat, in turul barajului pentru ramanerea in Liga 3! Carașenii au deschis scorul in minutul 45 prin Liviu Strain, iar gazdele au egalat in minutul 88 prin Vasile Sarbu. Președintele Șodanca a criticat atitudinea jucatorilor echipei sale, dupa ce meciul a fost dominat de formația din Ezeriș de la un capat la altul. Returul va fi pe data de 23 mai, la Caransebeș. „Un joc tipic de baraj, un joc dominat de noi din minutul 1 și pana in minutul 93, dar din care din pacate, nu am ieșit invingatori… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

