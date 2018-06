Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent din Marea Britanie a fost infectat cu variola bovina, un virus care nu a mai fost intalnit din secolul al XVIII-lea.Pe corpul baiatului au aparut iritații și bașici roșii, dupa ce a hranit vițeii de la ferma familiei sale.

- Potrivit ISU Olt, in casa locuiau sapte persoane ce au reusit sa iasa afara si nu s-au inregistrat victime. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent, cu flacara si degajari mari de fum, la acoperisul casei si la bunurile aflate in interior. "Dezvoltarea rapida a incendiului…

- De anul acesta, nu doar companiile sau persoanele fizice autorizate pot solicita fonduri nerambursabile, ci și persoanele fizice fara niciun fel de afacere. Acestea pot utiliza banii solicitați pentru instalarea, modificarea sau schimbarea sistemului de incalzire al casei (programul “Casa Verde”)…

- Ani de zile, Matthew și Maria Colonna-Emanuel au crezut ca in spatele curții, ascunsa dupa niște copaci, este o simpla cutie ruginita, folosita probabil la protejarea unor siguranțe electrice inainte sa fie depozitata acolo, scrie cnn.com, potrivit Digi24.ro.

- O femeie din China a cumparat in urma cu doi ani, pe cand se afla intr-o vacanta, un catelus Tibetan Mastiff. "Little Black" a crescut repede iar acum are 200 kg si este un veritabil urs Negru Asiatic, specie protejata si pe cale de disparitie, scrie rtv.net.

- O femeie s-a trezit brusc, in mijlocul nopții, cu o senzație ciudata in urechea stanga. Cand și-a scos dopurile de bumbac, a observat ceva ciudat pe ele. Luna trecuta, Katie Holley s-a trezit in mijlocul nopții cu o senzație bizara in ureche, ca și cum cine i-ar fi pus acolo un cip de gheața, potrivitv mirror.co.uk.…

- Un barbat responsabil cu curațenia dintr-un aeroport din Coreea de Sud, a descoperit intr-un coș de gunoi șapte lingorui de aur in valoare de aproximativ 325.000 de dolari. Daca lingourile nu vor fi revendicate de nimeni, comoara ar putea sa fie a lui in șase luni. Fiecare lingou, cu o greutate de un…

- O casa expropriata, pentru care se așteapta hotarare de guvern pentru a fi demolata, blocheaza continuarea lucrarilor pe lotul 1 al Autostrazii Sebeș-Turda, la un pod, pe o suprafața de circa 100 de metri, deoarece se afla pe traseul drumului. Locuința se afla in cartierul Oarda din Alba Iulia și se…