Stiri pe aceeasi tema

- Controversatul om de afaceri egiptean Mohamed al-Fayed a fost proprietarul magazinelor Harrods și hotelului Ritz din Paris, investind mulți bani și pasiune in clubul londonez Fulham, pe care voia sa-l faca un Manchester al sudului Angliei. Fulham este in doliu, dupa ce s-a stins, la varsta de 94 de…

- Mohamed al-Fayed, miliardarul egiptean care a cumparat magazinul Harrods și a promovat teoria discreditata a conspirației conform careia familia regala britanica s-ar afla in spatele morții fiului sau și a prințesei Diana, a murit, a anunțat clubul de fotbal Fulham intr-un comunicat. Mohamed al-Fayed,…

- Omul de afaceri egiptean Mohamed Al-Fayed, tatal iubitului Printesei Diana, a incetat din viata la varsta de 94 de ani, a anuntat familia sa intr-un comunicat, cerand respectarea vietii private in aceste momente, relateaza AFP. „Doamna Mohamed Al Fayed, copiii si nepotii ei doresc sa confirme ca iubitul…

- Mohamed Al Fayed, bogatul om de afaceri egiptean al carui fiu, Dodi, a fost ucis intr-un accident de mașina cu prințesa Diana in urma cu 26 de ani, a decedat la varsta de 94 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre clubul britanic de fotbal Fulham FC, pe care l-a deținut din 1997 […] The post Mohamed…

- Tatal iubitului Printesei Diana, omul de afaceri egiptean Mohamed Al-Fayed, a murit la varsta de 94 de ani, a anuntat, vineri, familia sa. „Doamna Mohamed Al Fayed, copiii si nepotii ei doresc sa confirme ca iubitul ei sot, tatal si bunicul lor, Mohamed a decedat in pace, la batranete, miercuri, 30…

- Mohamed Al Fayed a murit vineri la varsta de 94 de ani. El a fost proprietarul magazinului Harrods si al echipei de fotbal Fulham, din Londra. Fiul acestuia, Dodi al-Fayed, a fost ucis alaturi de Diana, printesa de Wales, intr-un accident de masina in august 1997. Mohamed al-Fayed a murit vineri dimineata…

- Mohamed Al Fayed, fostul proprietar al magazinului britanic Harrods, al carui fiu, Dodi al-Fayed, a fost ucis alaturi de prințesa Diana, printesa de Wales, intr-un accident de masina in august 1997, a murit vineri la varsta de 94 de ani, anunta BBC si Sky News, citate de news.ro.Nascut in Egipt,…

- Tragicul incident rutier a avut loc in noapte de vineri spre sambata, pe DN 2C, in localitatea Padina, județul Buzau, dupa ce masina in care se aflau trei persoane a intrat in coliziune cu un autocamion care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 33 de ani, relateaza…