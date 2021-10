Sociologul Gelu Duminică: AUR ar putea ajunge partidul numărul 2 Romania risca sa alunece pe latura populist-naționalista pentru ca in periodele de criza majora, partide precum AUR profita cel mai mult, a declarat la Digi24 sociologul Gelu Duminica. „Romania a mai avut forțe naționalist-extremiste, dar au avut momente de creștere cand era o degringolada politica. Același lucru se intampla cu AUR. Ce ramane in Romania dupa pandemie? Divizarea ramane și va fi accentuata. Riscam sa alunecam pe latura extremismului major și populist-naționalista. Eu am spus din martie 2020 cand nu parea ca exista riscul ca extremismul sa intre in Parlament. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

