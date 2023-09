Stiri pe aceeasi tema

- Companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plati un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri, iar scutirea de impozit in IT, construcții, agricultura și industria alimentara se menține doar pentru venituri brute sub 10.000 lei, se menționeaza in „Proiectul de lege privind unele masuri…

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) atrage atentia ca taxa pe cifra de afaceri va avea un impact negativ asupra economiei romanesti, pentru multe companii fiind de fapt o taxa pe investitii. De asemenea, avertizeaza ca noua taxa va reduce potentialul Romaniei de a atrage noi investitii…

- Societatea FCV Farul Constanta SA are 58 de angajati si obtine venituri din Activitati ale cluburilor sportive. Infiintata in 2008, societatea FCV Farul Constanta SA a declarat pentru 2022, potrivit platformei termene.ro, consultata marti, 6 septembrie 2023, o cifra de afaceri de 23.197.245 lei aproximativ…

- Catalin Zamfir vine cu un anunț foarte așteptat. Recunoaște ca ușor nu a fost, ca au ajuns la acest rezultat dupa negocieri extrem de dure, dar ca importanta ramane decizia premierul. Exportau, practic, tot profitul in paradisuri fiscale, prin celebrul deja mecanism de optimizare fiscala. Probabil v-ați…

- Senatorul PSD Daniel Zamfir, presedinte al comisiei economice, anunta miercuri intr-o postare pe Facebook ca, dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in coalitie impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru acele companii multinationale care prin celebrul deja mecanism de optimizare fiscala…

- “Am reușit! Multinaționalele vor plati impozit 1% pe cifra de afaceri!Faci profit aici, platesti impozit aici!”, a transmis, miercuri, senatorul Daniel Catalin Zamfir. “Dupa negocieri extrem de dure, premierul Ciolacu a impus in Coaliție impozitul de 1% pe cifra de afaceri, pentru acele companii multinaționale…

- Peste 1.000 de organizații din Romania au semnat o scrisoare deschisa adresata Prim-ministrului Marcel Ciolacu și cabinetului sau in care atrag atenția ca modificarile fiscale, odata aplicate, vor pune in pericol sponsorizarile pentru ONG-uri și pentru milioane de beneficiari.

- Un proiect de Ordonanța aparut recent in presa conține doua prevederi care anuleaza mecanismele actuale de sponsorizare și lasa fara finanțare domeniul nonguvernamental, cu peste 100.000 de angajați și milioane de beneficiari.