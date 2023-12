Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București (STB) a anunțat in data de 21 decembrie care va fi programul de funcționare a transportului public in perioada Sarbatorilor. Iata care sunt informațiile transmise.

- Sezonul sarbatorilor de iarna, adesea prezentat ca un simbol al bucuriei, festivitatii, linistii si pacii interioare, ascunde o poveste mai profunda si mai complexa, care adesea se transforma intr-o sursa de stres si anxietate intrucat asteptarile ridicate legate de cadourile perfecte, masa festiva…

- (22 – 29 decembrie 2023) 22 Vineri (Zi de post și ajun) Ora 8: Orele imparatești Ora 17: Vecernia (Pr. Florin) 23 Sambata (Dinaintea Nașterii Domnului) Ora 8: Liturghia Sf. Ioan gura de Aur (Pr. Florin) 24 DUMINICA (Dinaintea Nașterii Domnului. Ajunul Sarbatorii Nașterii) Ora 10: Liturghia Sf. Ioan…

- Primaria Brasov a inceput pregatirile pentru sarbatorile de iarna si montarea iluminatului festiv. Tema din acest an a iluminatului de sarbatori este ,,Clasic si elegant", prilej cu care autoritatile isi propun sa ilumineze si alte cladiri emblematice pentru Brasov, sa aduca luminile de sarbatori si…

- Importam peste 90% carne de porc Sursa articolului: Lovitura pentru buzunarele romanilor. Carnea de porc, vedeta sarbatorilor de Craciun, se va scumpi cu 20% Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Sezonul moto se inchide in acest an sambata, 21 octombrie, ca in fiecare an, cu o campanie de constientizare asupra prezentei motociclistilor in trafic. In Baia Mare, evenimentele vor incepe in Centrul Vechi, cu o expozitie moto intre orele 12.00 si 13.30, parada se va desfasura pe principalele artere…

- Societatea de termoficare timișoreana a anunțat ca „sezonul de incalzire 2023/2024 va incepe cu stocuri consistente de carbune și gaze naturale și contracte stabile cu furnizorii”. Astfel, la sfarșitul lunii septembrie, stocurile necesare pentru producerea de energie termica erau urmatoarele: – Carbune:…