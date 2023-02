Social-democraţii cancelarului german Scholz, învinşi în alegerile locale la Berlin Partidul Social-Democrat (SPD) al cancelarului federal german Olaf Scholz, formatiune care conduce primaria capitalei Berlin de mai mult de 20 de ani, a suferit duminica o infrangere usturatoare la alegerile locale ale acestui oras-stat, fiind devansat clar de catre conservatori, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne si difuzate de posturile ARD si ZDF, relateaza agentiile AFP si Reuters. Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a castigat alegerile pentru parlamentul local al Berlinului cu circa 28% din voturi, fata de 18% SPD, rezultat care, daca numararea voturilor confirma aceasta estimare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

