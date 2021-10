Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul britanic Alexandar Richardson (Alpecin-Fenix) a fost agresat si jefuit cu violenta de patru persoane, joi dupa-amiaza, in timp ce se antrena la periferia Londrei, conform news.ro El a fost urmarit de doua motociclete in Richmond Park, la sud-vest de capitala britanica, si lovit cu…

- Un barbat și-a agresat concubina, iar un altul și-a amenințat soția. S-a intamplat in județul Alba, iar polișiuștii au intervenit de fiecare data. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat concubina. Barbatul s-a…

- Atacul a avut loc duminica, in jurul orei 15:34.Agentii care au ajuns la fata locului au gasit o femeie de 39 de ani care prezenta o taietura minora la cap. Ea a fost tratata la fata locului inainte de a fi transportata la un spital din centrul Londrei, iar viata ei nu a fost pusa in pericol, potrivit…

- Poliția britanica a anunțat ca, duminica, o femeie de 39 de ani, care purta un tricou cu imaginea revistei franceze Charlie Hebdo, a fost ranita in urma unui atac cu cuțitul in Hyde Park din centrul Londrei, relateaza AFP, citat de Agerpres. Femeia a suferit doar o taietura minora la cap fara ca viața…

- Sute de protestatari care se opun vaccinarii si restrictiilor au fost implicati in confruntari cu fortele de ordine, luni dupa-amiaza, in centrul Londrei, conform publicatiei The Evening Standard, potrivit Mediafax. Violentele au avut loc in fata Parlamentului britanic, in zona Westminster…

- Lando Norris se indrepta spre mașina sa aflata intr-o parcare privata a stadionului Wembley din Londra, dupa finala Euro 2020 de duminica, in momentul in care a fost atacat de doi barbați. Pilotul de Formula 1 a fost agresat și talharit de ceasul sau de 40.000 de lire sterline (n.r. – aproximativ 47.000…

- Mai mulți suporteri care nu aveau bilete au reusit sa intre pe Stadionul Wembley la meciul din finala Euro 2020 dintre Anglia și Italia. Poliția londoneza anunța ca au fost retinute 49 de persoane. Conform BBC, fanii s-au luptat cu stewarzii si cu politisti incercand sa intre pe stadion. FA considera…

- Mai este doar o zi pana la marea finala EURO 2020. Politia londoneza a transmis cu acest prilej un mesaj pentru suporteri. Mesajul pentru suporteri este sa nu mearga la Londra daca nu au bilete pentru finala Campionatului European, din cauza riscurilor legate de propagarea coronavirusului, „Vrem ca…