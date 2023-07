Șocant - Un bebeluş abandonat într-o pungă de gunoi a fost găsit în gura unui câine fără stăpân / FOTO Un bebelus a fost abandonat intr-o punga de gunoi si a fost gasit in gura unui caine fara stapan, la Tripoli, in Liban, relateaza AFP, conform news.ro. Bebelusul, o fetita in varsta probabil de doar cateva saptamani, este in viata, desi are vanatai de pe fata si corp. Cainele tinea in gura punga de gunoi, cand un trecator a auzit un plans care parea sa provina de la fetita. CITESTE SI Atenție la consumul de multivitamine - Ce se intampla daca le iei in fiecare zi: beneficii și efecte 02:30 132 Ucrainenii se plang ca au probleme cu noile rachete de croaziera rusești. `Viermele inelat` este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

