Șocant! Scopul protestelor violente de la Capitoliu, dezvăluit de procurorii federali Procurorii federali au oferit o noua evaluare, de rau augur, a asaltului de saptamana trecuta asupra Capitoliului al sustinatorilor lui Donald Trump, afirmand intr-un document judiciar ca protestatarii au urmarit "sa captureze si sa asasineze oficiali alesi", relateaza vineri Reuters, conform Agerpres. Pozitia procurorilor este cuprinsa intr-un document prin care i se cere unui judecator retinerea […]

- Procurorii federali au oferit o noua evaluare, de rau augur, a asaltului de saptamana trecuta asupra Capitoliului al sustinatorilor lui Donald Trump, afirmand intr-un document judiciar ca protestatarii au urmarit "sa captureze si sa asasineze oficiali alesi", relateaza vineri Reuters, conform agerpres.ro.…

