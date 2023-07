Stiri pe aceeasi tema

- Gest șocant al unui barbat din județul Galați, care și-a stropit iubita cu benzina, in timp ce dormea și i-a dat foc. Femeia a ajuns... The post Caz șocant la Galați! O femeie a fost stropita cu benzina și incendiata in timp ce dormea appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Oficial, clubul UTA a anunțat ca transferul lui David Miculescu la FCSB s-a facut in schimbul sumei de 1,7 milioane de euro. Gigi Becali, insa,... The post Cat a incasat UTA dupa transferul lui Miculescu? Becali il contrazice pe Meszar appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Continue reading ANUNȚ licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui spațiu situat in incinta P.T. nr.32, in suprafața utila de 236,72 mp, aparținand domeniului public al municipiului Bacau at Info real.

- Continue reading ANUNȚ licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui spațiu situat in incinta P.T. nr.64, in suprafața utila de 65,2 mp, aparținand domeniului public al municipiului Bacau at Info real.

- Continue reading ANUNȚ licitatie pentru inchirierea pe o perioada de 5 (cinci) ani, a unui spațiu situat in incinta P.T. nr.9, in suprafața utila de 159,6 mp, aparținand domeniului public al municipiului Bacau at Info real.

- SC Administrator Imobile și Piețe SRL Targu Mureș scoate la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice: 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit);…

- A fost panica aseara pe „Francisc Neuman”, am vazut in jurul meu copii și mamici plangand, am vazut barbați in toata firea transfigurați de teama... The post Copilul inimilor noastre… Rareș, fotbalistul care a dat cu totul alta semnificație scandarii: „Cu UTA pana la moarte!” appeared first on Special…

- Comunicat. RECONS SA, prin serviciul Parcari de Reședința, aduce la cunoștința ca incepand cu data de 08.05.2023 incepe preluarea și inregistrarea de documente pentru licitații... The post RECONS scoate la licitație 795 locuri de parcare din zona Vlaicu appeared first on Special Arad · ultimele știri…