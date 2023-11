Stiri pe aceeasi tema

- Neymar și Bruna Biancardi au devenit fericiții parinți ai unei fetițe, in luna octombrie a acestui an. Dupa ce in urma cu ceva vreme și-ar fi inșelat iubita insarcinata pentru a doua oara, mulți se intreaba daca cei doi mai sunt sau nu impreuna. Potrivit presei internaționale, Bruna Biancardi ar vrea…

- Atacantul brazilian Neymar a anuntat, vineri, nasterea fetitei sale Mavie, in Brazilia, din uniunea sa cu modelul Bruna Biancardi,."Mavie a venit sa ne completeze vietile. Bine ai venit fiica mea! Te iubim deja foarte mult... iti multumim ca ne-ai ales pe noi". Vezi aceasta postare pe…

- Neymar (31 de ani) a obținut permisiunea de a lipsi la urmatorul meci al lui Al-Hilal, plecand joi in Brazilia pentru a fi langa logodnica sa, Bruna Biancardi, ce a nascut ieri dimineața prin cezariana. Atacantul brazilian mai are un baiat de 12 ani, Davi Lucca, facut cu Carolina Dantas. Neymar a lasat…

- Neymar, fotbalistul in varsta de 31 de ani care performeaza acum la echipa Al-Hilal, e in centrul atenției de cateva luni, dupa ce a recunoscut ca și-a inșelat iubita insarcinata. Mai mult decat atat, presa din Spania anunța cine e presupusa lui amanta, alaturi de care s-a distrat in Spania. De curand,…

- Meciul de fotbal din Liga BBVA Expansion MX dintre Alebrijes de Oaxaca și Dorados de Sinaloa a fost intrerupt de un caine care a intrat pe teren in ultimele minute de prelungiri. Incidentul a avut loc miercuri seara pe Estadio Tecnologico de Oaxaca,relateaza Marca.

- Al-Arabi, ocupanta locului 6 in Qatar, a marit suma propusa pentru a-l cumpara pe Marco Verratti (30 de ani) de la PSG cu 50 de milioane de euro. Anunțul oficial al transferului este iminent. PSG continua sa renunțe la jucatorii indezirabili in proiectul facut de noul antrenor Luis Enrique. Dupa ce…

- Un barbat s-a inecat la Costinești , trupul fiind scos la mal de catre valuri, conform News.ro . Tragediile se țin lanț pe litoral: Trupul unui barbat a fost scos la mal de catre valuri in Costinești. Potrivit ISU Constanta, disparitia sa in apa a fost semnalata luni seara si s-au inceput cautarile.…

- Medicii au reușit sa readuca la viața un preot de 47 de ani din Teleorman, care fusese gasit inecat in raul Olt. Dupa ce preotului i-au revenit semnele vitale, acesta a fost preluat de ambulanța și transportat la Spitalul Județean de Urgența Alexandria, unde a fost intubat și internat pe secția de terapie…