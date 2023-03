ȘOCANT! Femeie lovită cu bestialitate de șoferul unui microbuz. Poliția l-a identificat pe agresor (VIDEO) Imaginile au ajuns pe rețelele sociale și au fost vazute și de polițiști, care au declanșat imediat o ancheta.„Persoana din imaginile video a fost identificata de polițiști. Este vorba despre un barbat de 56 de ani, din orașul Onești.Totodata, a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.Se fac cercetari in vederea identificarii victimeiDe asemenea, se fac verificari in vederea identificarii victimei, intrucat, pana in acest moment nu a fost depusa plangere", precizeaza IPJ Bacau. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

