Şoc uriaş în televiziune. O tânără actriţă s-a sinucis, a fost găsită spânzurată în propria casă Casa actritei era incuiata de mai multa vreme, iar vecinii din Chennai s-au sesizat la un moment dat din cauz mirosului greu care venea dinspre locuinta. Cand politia a intrat inauntru, oamenii au avut un soc: din tavan atarna trupul in descompunere al Padmajei, tanara stea a filmului in limba tamil. Padmaja era casatorita cu un actor de asemenea cunoscut, Pawan, si avea un baietel in varsta de doi ani. Cei doi au avut un scandal monstru in urma cu doua luni, legat de faptul ca actrita s-a intors pre tarziu de pe platourile de filmare. Dupa cearta, in urma careia se pare ca cei doi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

