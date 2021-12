Stiri pe aceeasi tema

- Sofiane Loukar, jucatorul echipei de fotbal MC Saida, din liga secunda a campionatului Algeriei, a decedat la doar 30 de ani, in timpul unui meci disputat sambata, dupa o lovitura la cap, informeaza agentia EFE, transmite Agerpres. Fundasul si capitanul lui Mouloudia Club Saida, care infrunta…

- In urma cu puțin timp, un barbat a fost lovit de tren. Incidentul s-a petrecut in Ilva Mica. Barbatul a decedat, in ciuda eforturilor echipajelor medicale care au intervenit. Un barbat a fost lovit de tren, in apropierea garii din Ilva Mica. Acesta a fost gasit de echipajul medical inconștient, insa…

- O profesoara a ajuns la spital, iar un elev la Poliție dupa ce tanarul ar fi pulverizat spray lacrimogen in clasa, iar cadrul didactic s-a intoxicat. Incidentul a avut loc in acesta dimineața la Liceul cu Program Sportiv din Iași.

- Tragedie in comuna clujeana Tureni. Un barbat a decedat, dupa ce și-a vazut fiul cu mana prinsa intr-un utilaj agricol. Juniorul a ajuns la spital pentru investigații de specialitate și tratament, iar seniorul la morga. Cei doi, alaturi de alte persoane, culegeau porumbul de pe camp. Incidentul a avut…