- Guvernul federal elvețian a decis sa suspende sprijinul financiar pentru unsprezece organizații neguvernamentale palestiniene și israeliene, pe fondul escaladarii situației din Orientul Mijlociu. Acest lucru a fost anunțat miercuri de catre Departamentul federal elvețian al afacerilor externe Finanțarea…

- Karim Benzema, fostul atacant al selectionatei Frantei si al echipei Real Madrid, intentioneaza sa depuna plangere impotriva ministrului francez de Interne, Gerald Darmanin, care l-a acuzat pe fotbalist ca ar avea legaturi islamiste, informeaza presa franceza, citata de EFE, potrivit Agerpres.Anuntul…

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, presedinta Comisiei Europene a facut un anunț important in contextul razboiului izbucnit intre Israel și gruparea Hamas. Ursula von der Leyen a anuntat triplarea ajutorului umanitar pentru populatia din Fasia Gaza.

- Spania și Franța au anunțat ca se opun deciziei de suspendare a ajutorului acordat de Uniunea Europeana pentru Palestina, marți, potrivit Reuters.Cele doua țari invoca faptul ca aceasta propunere trebuie revizuita, astfel incat sa nu se confunde „gruparea terorista cu populația palestiniana”.…

- Uniunea Europeana s-a trezit intr-o disputa diplomatica dupa ce anunțul ca va suspenda „toate plațile” catre palestinieni ca urmare a atacurilor Hamas asupra Israelului a dus la ciocniri cu mai multe state membre, inclusiv Irlanda, Spania și Țarile de Jos.

- Uniunea Europeana a precizat luni ca plațile de ajutor pentru palestinieni nu vor fi suspendate, dupa comentariile unuia dintre oficialii sai, care a spus ca plațile vor fi oprite. Oliver Varhelyi, comisarul european pentru vecinatate și extindere, a declarat intr-o serie de postari pe rețelele de socializare…

- Echipa de fotbal Hapoel Tel Aviv anunța ca fostul atacant vedeta Lior Asulin se numara printre morți, dupa ce atacatorii Hamas au deschis focul asupra unei petreceri in natura in apropierea graniței, in timpul asaltului lor masiv."Cu mare tristețe, dupa multe ore in care a fost declarat disparut,…