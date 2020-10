Șoc pentru fanii Adelinei Pestrițu! Ce schimbare a făcut vedeta Toata lumea o știe pe fosta vedeta de televiziune, actual infleuncer, cu parul scurt și bruneta. Insa Adelina Pestrițu i-a șocat pe fanii sai de pe rețelele de socializare atunci cand a publicat imagini cu ea foarte sexy insa avand un nou look, in care nu o recunoșteai deloc.“Mulți dintre... The post Șoc pentru fanii Adelinei Pestrițu! Ce schimbare a facut vedeta appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

