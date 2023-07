Stiri pe aceeasi tema

- MM Stoica, managerul de la FCSB, susține ca CSKA 1948 Sofia le-a propus roș-albaștrilor ca meciul tur din preliminariile Conference League sa se joace la București, nu in Bulgaria, cum era programarea. FCSB a refuzat cererea bulgarilor și va juca meciul retur pe „Arcul de Triumf”, pe 3 august. UEFA…

- FCSB a picat cu ȚSKA Sofia 1948 in cadrul tragerilor la sorți pentru al doilea tur din Conference League. Gigi Becali a explicat cum vede duelul cu echivalentul celor de la CSA Steaua din Bulgaria. Partida tur cu ȚSKA Sofia 1948 ar urma sa se dispute in Bulgaria pe 27 iulie, iar returul pe 3 august.…

- Echipele romanești dau peste CSKA-urile Bulgariei in drumul spre grupele Conference League. FCSB intalnește CSKA 1948, echipa creata de foști fotbaliști și reprezentanți ai Armatei din Bulgaria, in timp ce Sepsi o va infrunta pe CSKA Sofia, clubul care a cumparat brandul istoricului club din țara vecina.…

- FCSB și-a aflat adversara din turul II preliminar Conference League. Vicecampioana Romaniei va da peste ȚSKA 1948, locul 3 din Bulgaria. Pe teren propriu, roș-albaștrii vor evolua fara spectatori. Prima manșa va avea loc pe 27 iulie, returul o saptamana mai tarziu, pe 3 august. Conform tragerii la sorți,…

- Ludogoreț a invins-o in aceasta seara pe Cherno More, scor 1-0, grație reușitei lui Matias Tissera, și a caștigat al 12-lea titlu consecutiv in Bulgaria. ȚSKA Sofia, principala contracandidata a lui Ludogoreț, și-a facut și ea datoria in runda #35, a trecut de Levski, 2-0, dar n-a fost suficient. ...

- Karlo Muhar, mijlocașul de 27 de ani al lui CFR Cluj, este impresionat de modul cum romanii trateaza strainii, a sesizat diferențe de prețuri intre cele doua țari, ușor paradoxale, considera ca mai avem mult de lucru la nivelul infrastructurii autostrazilor.Viața l-a dus pe Karlo Muhar din țara natala,…

- Dupa ce a pierdut in meciul tur cu scorul de 28-32, CSM București avea nevoie de o victorie astazi, in meciul retur al sferturilor Ligii Campionilor, jucat la Sala Polivalenta, impotriva echipei daneze Ebjerg.Romancele nu au reușit minune in sferturile Ligii Campionilor și au pierdut și a 2-a partida…

- Echipa mexicana Club Leon s-a calificat in finala Ligii Campionilor CONCACAF, unde va intalni formatia Los Angeles FC, dupa ce a invins-o cu 3-1 a alta echipa mexicana, Tigres UANL, miercuri, pe teren propriu, in mansa retur a semifinalei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Invinsa cu 2-1 in meciul…