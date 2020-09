Stiri pe aceeasi tema

- Euro a atins vineri un nou maxim istoric, a treia zi la rind, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creștere de 0,06% fața de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei.Acesta este al cincilea maxim istoric pentru moneda europeana atins in septembrie. Trump vs Social Media -…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, un curs de referința de 4.8722 lei/euro, in creștere fața de cursul valutar de miercuri, 23 septembrie, care a fost de 4.8641 lei/euro. Astfel, s-a inregistrat un nou maxim istoric atins de euro in raport cu leul. Precedentul maxim istoric, de 4.8641…

- Euro atinge un nou maxim istoric, in raport cu moneda naționala. Un euro este cotat miercuri la 4,8641 lei. Dolarul este cotat miercuri la 4,1529 lei. Deprecierea monedei naționale are loc in contextul in care Parlamentul a adoptat majorarea pensiilor cu 40%. De ieri cursul este in creștere. Ministrul…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, miercuri, un curs de referința de 4.8641 lei/euro, in creștere fața de cursul valutar de marți, 22 septembrie, care a fost de 4.8590 lei/euro. Astfel, s-a inregistrat un nou maxim istoric atins de euro in raport cu leul.Precedentul maxim istoric, de 4.8595…

- Euro mai doboara un record pe piața din Romania și depașește pentru prima data 4,85 lei. Suciu, BNR: ”Leul se asaza intr-o zona de echilibru in noul context” Leul a continuat sa se deprecieze, luni, moneda europeana atingand un nou maxim istoric pe piața din Romania. Cursul afisat de Banca…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,8409 lei pentru un euro, in crestere cu 0,0016 lei fata de nivelul de 4,8393 lei pentru un euro atins marti. De asemenea, dolarul inregistreaza o crestere cu 0,0395 lei fata de ziua precedenta si ajunge la 4,0790 lei pe unitate.…

- E nebunie absoluta pe piața valutarca, unde aurul atinge record dupa record. Aurul a urcat vineri din nou la un maxim istoric, prețul depașind 270 lei gramul, acesta fiind al șapteșea maxim istoric din ultimele 12 zile. In aceasta saptamana prețul a crescut cu peste 10 lei, conform Mediafax.Gamul…

- Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 2,69 de lei (1,05%), pana la o cotatie de 258,8486 de lei, de la 256,1546 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand astfel, din nou, o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a afisat, miercuri, un curs de 4,8342 lei…