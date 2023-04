ȘOC LA SPP! PAHONȚU ÎȘI FACE UNITATE DE POCĂIȚI: U.M.0149 Chiar ca s-a intors sistemul cu josul in sus daca pana și ”nemuritorul” general Lucian Pahonțu a ordonat demilitarizarea propriilor structuri! Incepand cu una dintre unitațile in care iși punea cele mai mari speranțe in pastrarea influenței exercitate pe persoana fizica la varful sistemului, clasei politice, mediului de afaceri și mai ales a Justiției paralele. […] The post ȘOC LA SPP! PAHONȚU IȘI FACE UNITATE DE POCAIȚI: U.M.0149 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

