- Perechea formata din Monica Niculescu și Misaki Doi (România/Japonia) a fost eliminata, vineri, în turul doi al probei de dublu feminin din cadrul turneului de la Roland Garros.Niculescu și Doi au pierdut în fața echipei Gabriela Dabrowski și Jelena Ostapenko (Canada/Letonia, favorite…

- Simona Halep (2 WTA, 29 de ani) a trecut de Irina Begu (30 de ani, 73 WTA), in turul II de la Roland Garros, scor 6-3, 6-4 și s-a calificat in runda urmatoare. In turul III de la Roland Garros, Halep va da peste americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), care a trecut de Bernarda Pera (25 de ani,…

- Perechea romana Andreea Mitu/Patricia Tig s-a calificat, miercuri, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce au intrecut cuplul Madison Brengle (SUA)/Iana Sizikova (Rusia) cu 7-6 (10-8), 6-4. Mitu si Tig au avut nevoie de o ora…

- Perechea Laura Ioana Paar/Julia Wachaczyk (Romania/Germania) a fost eliminata, miercuri, in primul tur al probei de dublu feminin de la Roland Garros.Laura Ioana Paar si Julia Wachaczyk au fost invinse de cuplul Viktoria Kuzmova/Kristyna Pliskova (Slovacia/Cehia), cap de serie numarul 13,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marți, in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut, cu 6-4, 6-2, de Timea Babos din Ungaria. In urmatoarea faza, reprezentanta țarii noastre va juca impotriva invingatoarei dintre americanca Sofia Kenin și rusoaica Ludmila…

- Jucatoarea maghiara de tenis Timea Babos a acuzat, duminica, excluderea ''nedreapta'' a sa si a partenerei sale Kristina Mladenovic din proba feminina de dublu a turneului US Open, dupa ce frantuzoaicei i-au fost interzis sa iasa din camera de hotel din motive sanitare, transmite AFP.…

- Simona Halep întâlnește în turul doi al turneului de la Praga o dubla câștigatoare de Grand Slam, însa în proba de dublu. Barbora Krejcikova are 24 de ani, se afla pe locul 118 la simplu și a mai întâlnit-o pe Simona o singura data, chiar pe zgura de la…

- Simona Halep, 28 de ani, principala favorita a turneului WTA de la Praga, va juca in optimi contra cehoaicei Barbora Krejcikova (24 ani, 118 WTA), care a dispus cu 6-4, 6-3, marti, de Patricia Tig (26 ani, 86 WTA), intr-o ora si 47 de minute. Partida este programata joi, dupa ora 12:00. Barbora Krejcikova…