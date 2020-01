O mașină a derapat şi a intrat într-un autocar cu pasageri

Un autoturism a derapat şi a intrat într-un autocar cu pasageri, pe DN7, la ieşirea din Tălmaciu, fără să fie înregistrate victime, a anunţat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu.