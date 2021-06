Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau polonez, Andrzej Duda, au participat, marti, la exercitiul militar multinational „Justice Sword 21”, care a avut loc in Poligonul Smardan din judetul Galati. „Tocmai s-a incheiat un exercițiu la care am asistat impreuna cu Președintele polonez, domnul Andrzej…

- Ministrul Nicolae Ciuca a explicat faptul ca ancheta privind delapidarea celor aproape 180 de mii de euro din banii de razboi a pornit de la o sesizare facuta chiar de șeful serviciului secret al Armatei."Procedura pentru demararea anchetei penale a fost declanșata la sesizarea MApN și este in curs…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Palatul Cotroceni, intrebat daca exista pericolul sa asistam la un scenariu tip Georgia in Ucraina: „Este imposibil de spus ce va face Federatia Rusa in continuare. Stim ca se pregateste un mare exercitiu militar pentru toamna acestui an. Speram ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat legea ce permite convocarea rezervistilor pentru serviciul militar fara a decreta mobilizarea, a comunicat miercuri presedintia de la Kiev, transmite Reuters.

- Arestarea generalului Iulian ”Cristi” Gherghe aproape ca nici nu mai conteaza in finalizarea ”puzzle”-ului contrainformativ al halucinantelor vulnerabilitați la adresa securitații naționale din cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei. Poate doar așa, ca punct de referința pentru nivelul la…

- In contextul Zilei Jandarmeriei Romane (3 aprilie), preotul militar Liviu Tudor ne-a vorbit despre oamenii in uniforma si institutia cu responsabilitate in mentinerea si restabilirea ordinii publice si a sigurantei nationale. Parintele Liviu, care slujeste la Biserica „Sfintii Arhangheli Mihail…

- Campania ”NAȚIONAL” cu privire la devalizarea fondurilor operative ale Direcției Generale de Informații a Armatei a dat deja primele rezultate. Iar acum, dupa ce structura condusa de generalul Marian Hapau a fost bagata sub lupa contrainformativa, ”șandramaua” DGIA este la un singur pas de ”destructurare”.…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata dupa ce un elicopter militar a fost doborat in centrul Afganistanului, au anuntat joi autoritatile afgane, citate de France Presse, potrivit Agerpres.