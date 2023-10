Șoc într-o comunitate din România! O elevă eminentă a murit după ce ar fi luat medicamente pentru hipertensiune Șoc intr-o comunitate din Romania! O eleva eminenta a murit dupa ce ar fi luat medicamente pentru hipertensiune O eleva eminenta din orașul Tarnaveni, județul Mureș, s-a stins din viața, ieri, la spital, dupa ce mama ei a chemat ambulanța. Profesorii și colegii ei unt indurerați. Eliza Tușinean, o eleva de la cel mai bun liceu din Tarnaveni și unul dintre cele mai bune licee din județul Mureș a decedat ieri la spitalul clinic județean de urgența din Targu Mureș, anunța antena3.ro. In seara zilei anterioare mama fetei a chemat ambulanța. Victima se zbatea intre viața și moarte și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- O eleva eminenta din orașul Tarnaveni, județul Mureș, a murit miercuri, 4 octombrie, la spital, dupa ce i s-a facut rau acasa. Eliza Tușinean, o eleva de la cel mai bun liceu din Tarnaveni, unul dintre cele mai bune licee din județul Mureș, a murit la spitalul clinic județean de urgența din Targu…

