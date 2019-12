Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul intr-o biserica din Texas, doua persoane stingandu-se din viața, iar alta fiind in stare critica.Tragedia s-a petrecut in timpul liturghiei.Incidentul a avut loc in localitatea White Settlement, care are aproximativ 18.000 de locuitori.„Totul e sub control.

- Apar semnale importante ca liberalii și președintele Iohannis considera o prioritate consolidarea relației cu Israelul, dupa scandalul mutarii ambasadei Romaniei din Tel Aviv la Ierusalim. In acel moment, Liviu Dragnea si Viorica Dancila au pariat pe o mișcare decisiva pe axa Tel Aviv-Washington,…

- Armata Statelor Unite a efectuat ”atacuri aeriene defensive” in Irak si Siria impotriva militiilor Hezbollah, a anuntat Pentagonul duminica, la doua zile dupa ce un contractor civil american a fost ucis intr-un atac cu rachete impotriva unei baze militare irakiene, transmite Reuters.Citește…

- O interventie chirurgicala pe creier, realizata de o echipa de neurochirugi la un spital din statul american Texas, a fost transmisa partial in direct pe Facebook, in inregistrare tanara pacienta putand fi vazuta vorbind cu medicii in timpul procedurii.