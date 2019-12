Stiri pe aceeasi tema

- Un avion s-a parbusit la scurt timp dupa decolare. In urma prabușirii, avionul a lovit o mașina, a anunțat Departamentul de Pompieri din Lafayette, Louisiana, SUA. Mai multe persoane care se aflau la sol au fost ranite, au adaugat autoritatile. "A avut loc un mic incendiu care a implicat avionul…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident feroviar produs miercuri dupa amiaza in gara Ploiesti Triaj, unde doua trenuri s-au ciocnit. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje medicale. In urma primelor evaluari, mecanicii celor doua garnituri feroviare si trei pasageri sunt raniti.…

- Cel putin trei persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unor tornade produse in Statele Unite, anunta autoritatile, citate de cotidianul USA Today, potrivit MEDIAFAX.Tornadele au avut loc luni si marti in statele americane Alabama, Louisiana, Mississippi si Texas. Citește…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- 555 de femei și 152 barbați, dintre care 55 fete și 13 baieți, au fost victime ale infractiunilor, in primele noua luni ale anului. Sunt datele unui raporta al Politiei Republicii Moldova.Conform datelor, șapte femei au fost supuse violențelor fizice, soldate cu moartea.

- 29 de persoane, intre care șapte copii, au fost evacuate joi dintr-un bloc din Slatina, dupa ce o scara s-a umplut cu fum de la un incendiu, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Olt, au fost evacuași 7 copii și 22 de adulți, dupa ce scara unui bloc din Slatina s-a umplut cu fum. Primele informații…

- La patru ani de la incendiul din Colectiv, ziarul Libertatea a facut publica astazi o filmare realizata de subofițerul care a insoțit primul echipaj ISU ajuns la locul tragediei. Sunt imagini care nu au fost vazute niciodata. In inregistrare se vede lipsa de coordonare din primele minute ale intervenției…

- Incendiul s-a produs duminica in provincia Zhejiang, au precizat autoritatile din districtul Ninghai pe retelele sociale. Catastrofa, care face obiectul unei anchete, a avut loc intr-o fabrica a intreprinderii Ruiqi Shiyongpin. Opt persoane au fost salvate, dintre care trei ranite si internate in…