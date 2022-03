Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a inceput de 11 zile, iar oamenii traiesc un adevarat coșmar. Vladimir Putin a declarat care este unul dintre principalele motive pentru care a decis sa inceapa aceasta lupta. Statele Unite ale Americii au ajutat Kievul sa se inarmeze nuclear.

- Administratia locala din Moscova a invocat pandemia de coronavirus pentru a justifica interdictia demonstrațiilor in oraș atat din partea adversarilor invaziei Ucrainei, cat si ale sustinatorilor fortelor armate ale Rusiei, informeaza vineri DPA, citata de Agerpres . La Moscova, administratia orasului…

- In a noua zi de razboi impotriva Ucrainei, Secretarul adjunct de Stat al SUA, Victoria Nuland, a declarat vineri ca SUA este dispusa sa renunțe la sancțiunile dure impuse in urma invaziei rusești in Ucraina și a șirurului de bombardamente in cele mai importante orașe ale țarii, daca Vladimir Putin este…

- Prietenia dintre actorul de la Hollywood Steven Seagal (69 de ani) si Vladimir Putin (69 de ani) dureaza de mai bine de 15 ani. Pasiunea lor comuna o constituie artele martiale: Seagal este maestru de aikido, iar Putin e luptator de judo. In 2016, Seagal a primit pasaport rusesc si Ucraina i-a interzis…

- Liderul de la Kremlin a cerut armatei ucrainene “sa depuna armele” si a promis sa contracareze orice interferenta straina in operatiunea rusa in Ucraina. Vladimir Putin a indicat ca responsabilitatea pentru orice varsare de sange va fi pe constiinta regimului ucrainean, iar raspunsul va fi instantaneu…

- Cu o saptamana in urma: Duma de Stat a votat rezolutia prin care Vladimir Putin este chemat sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk Ieri, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut independența Donetk si Lugansk, cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei. Conform articolului…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…