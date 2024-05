Șoc în Marea Britanie: Premierul anunță că va reintroduce serviciul militar obligatoriu ”Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun in randul tinerilor nostri si unei sentiment reinnoit de mandrie a tarii noastre”, anunta in acest comunicat publicat sambata seara Rishi Sunak.Acest lucru ar urma sa permita unirea tarii in contextul in care lumea este ”tot mai incerta”, adauga el.Tinerii in varsta de 18 ani ar urma astfel sa poata alege ”intre un stagiu de 12 luni cu norma intreaga in randul fortelor armate sau un weekend pe luna, timp de un an, de voluntariat in cadrul comunitatii lor”, precizeaza Partidul Conservator.Campania electorala… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

