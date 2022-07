Şoc în Italia după ce un vânzător ambulant a fost omorât în bătaie în plină zi Uciderea unui vanzator ambulant nigerian in plina zi intr-un oras din Italia a provocat un val de indignare in aceasta tara, multi exprimandu-si revolta fata de faptul ca nimeni nu a intervenit pentru a ajuta victima, relateaza dpa. Vanzatorul in varsta de 39 de ani din Civitanova Marche, pe coasta de est a Italiei, a fost atacat si omorat in bataie de un italian de 32 de ani, a indicat politia sambata intr-o conferinta de presa. Presupusul atacator si-a fugarit victima, a trantit-o la pamant si a lovit-o in mod repetat, apoi i-a luat telefonul mobil. Fapta a fost comisa pe o strada comerciala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

