- Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei se va desfasura incepand din 2026 la Madrid, in baza unui contract pe zece ani, care se va intinde pana in 2035, cu posibilitatea de a fi prelungit, s-a anuntat oficial, marti, in cadrul unui eveniment la care a participat si Stefano Domenicali, presedintele si…

- Max Verstappen va pleca din pole-position in Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursa a sezonuluiPilotul olandez Max Verstappen a castigat sambata calificarile Marelui Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi si va pleca din pole position in ultima cursa a sezonului 2023. Max Verstappen (Red…

- Americanii au celebrat cu fast ceremonia de deschidere a marelui premiu de Formula 1, organizat in Las Vegas. Este prima cursa de Formula 1 organizata in metropola din statul Nevada dupa o pauza de 40 de ani. Marele Premiu al Las Vegas e programat duminica, 19 noiembrie, de la ora 18:00, live pe GSP.ro…

- Poliția braziliana a arestat 10 fugari care incercau sa patrunda pe circuitul Interlagos din Sao Paulo pentru Marele Premiu de Formula 1 din weekend, a anunțat luni guvernul statului sudamerican, citat de Reuters.Printre cei arestați se numara persoane care fugeau de condamnari pentru infracțiuni…

- Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei de pe circuitul Interlagos din Sao Paulo va ramane in calendar cel puțin pana in 2030, dupa ce a obținut o prelungire a contractului pe cinci ani, a anunțat vineri forul sportiv.

- Cursa de Formula 1 din Brazilia este una dintre cele mai populare etape din calendarul competițional. Legendarul circuit Interlagos va continua sa gazduiasca aceasta etapa sud-americana pana in anul 2030, dupa ce Formula 1 a ajuns la un nou acord cu organizatorii Marelui Premiu de la Sao Paulo. Anunțul…

- Cursa de Formula 1 care a avut loc duminica in Ciudad de Mexico a produs scene nemaivazute in tribunele unui Mare Premiu. O secvența din tribunele circuitului „Autodromo Hermanos Rodriguez” a devenit virala pe platforma X. In imagini, se poate observa cum un barbat lovește cu pumnii doi barbați imbracați…

- Pilotul olandez Max Verstappen s-a impus duminica seara in Marele Premiu al Mexicului la Formula 1, stabilind un nou record in Campionatul Mondial, informeaza news.ro.Chiar daca Charles Leclerc a pornit din pole-position, a pierdut rapid prima poziție in detrimentul olandezului, așa cum s-a intamplat…