- Premierul Ludovic Orban a dispus constituirea Comitetului de coordonare strategica pentru implementarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, printr o decizie publicata marti in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 618. Comitetul va fi condus de ministrul Economiei, Virgil Popescu, iar…

- Decizie a CCR privind izolarea la domiciliu si carantinarea Foto: MApN Curtea Constituționala a decis ca izolarea la domiciliu, carantina și internarea nu pot fi impuse doar în baza unui ordin de ministru, chiar daca persoanele vizate sunt infectate cu noul coronavirus. Judecatorii…

- Prim-ministrul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, au prezentat, luni, la consultarile avute cu reprezentantii Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importatorilor din Romania (ANEIR), la Palatul Victoria, un nou mecanism de garantare a creditelor, instrument care sa asigure capital…

- Guvernul analizeaza introducerea unui mecanism complementar programului IMM Invest, pentru a facilita accesul companiilor la finanțare Guvernul analizeaza introducerea unui mecanism de finantare complementar programului IMM Invest, pentru a facilita accesul companiilor la finanțare, in timpul crizei…

- "Știu sigur ca in acest moment ceea ce avem acum in buget inclus, chiar la rectificarea facuta acum scurta vreme, indica o intenție clara, o determinare clara a Guvernului de a mari pensiile așa cum am spus de fiecare data. Nu pot sa-l judec pe colegul meu pentru faptul ca nu este atent la evoluția…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca NU are reproșuri pentru premierul Ludovic Orban privind modul in care gestioneaza criza COVID-19, adaugand insa ca leadershipul liberal ar trebui sa comunice mai bine. „Nu se poate ca un vicepreședinte de partid sa afle de la TV masurile Guvernului”,…