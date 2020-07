Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului a avut astazi o întrevedere de lucru cu Vadim Drelinschi, noul director al Casei-muzeu „A. Pușkin” din Chișinău. La întrevedere a participat și consilierul municipal, Alexandr Odințov. Potrivit lui Igor Dodon, lucrarile de restarurare a complexului muzeal vor dura pina in luna…

- Pe langa obiectivele inspectorilor de prevenire ai ISU Argeș ce privesc respectarea prevederilor legale impotriva raspandirii COVID-19, conform Legii nr. 55/2020, aceștia urmaresc și respectarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor in controalele desfașurate la unitațile in care turiștii…

- Campingurile cu corturi de lux sunt noua moda in turism. Acestea le ofera turiștilor cazare in natura, dar cu șemineu in interior, pat matrimonial și terasa proprie. Glampinguri se gasesc in Romania la Tuzla, pe Valea Prahovei, in Brasov, Mures si Uricani, anunța MEDIAFAX.Corturile de lux…

- Casa locuita de scriitorul Cezar Ivanescu de pe strada Silvestru, colț cu Bulevardul Dacia, monument istoric, este sufocata de un bloc ridicat la patru metri distanța, aprobat de Aurelian Badulescu. Cum s-a transformat ”Supraetajarea unei locuințe” in raderea a ce exista și construirea unui bloc pe…

- Un barbat de 70 de ani din Argeș a murit duminica seara ars, dupa ce casa i-a fost cuprinsa de un incendiu, informeaza Mediafax.Incendiul a izbucnit la o casa din comuna Harsești. Proprietarul in varsta de 70 de ani a fost scos din casa de catre un vecin, iar pompierii l-au gasit cu…

- Un incendiu s-a produs in dupa amiaza zilei de ieri intr-o casa de locuit din localitatea Costești. Unica persoana care se afla in locuința era proprietarul, un barbat, in varsta de 64 de ani, care a fost gasit fara suflare. Potritivit cercetarilor efectate de pompieri, focul ar fi izbucnit din cauza…

- Prim-ministru al Romaniei in perioada 7 martie – 21 septembrie 1939, Armand Calinescu s-a nascut la Pitesti si a locuit mai multe perioade de timp la Curtea de Arges. Casa pe care a detinut-o la Curtea de Arges este monument istoric.

- Muzeul National Bratianu din localitatea Stefanesti, judetul Arges, care va fi deschis in 24 mai, va reconstitui atmosfera casei in care a locuit I.C. Bratianu, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Culturii, Liviu Bratescu. Muzeul va functiona intr-o casa a familiei Bratianu, iar vizitatorii…