- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj pe Facebook dupa tragedia de la Piatra Neamț unde 10 persoane au murit in urma unui incendiu petrecut la secția ATI a Spitalului Județean. Șeful statului a spus ca este profund indurerat de decesul pacienților de la Secția de Terapie Intensiva,…

- Incendiul care a ucis 10 pacienți din secția de ATI in Spitalul Județean Piatra Neam a fost extrem de puternic. Primele imagini din interiorul saloanelor distruse de flacari sunt de-a dreptul dramatice. Primele imagini din saloanele in care a distrus complet un salon și a produs pagube importante in…

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț, Irina Popa, șapte persoane au murit. „Sapte persoane sunt decedate ca urmare a incendiului produs…

- Draga Olteanu Matei a fost stabilizata și este internata in prezent la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Sf. Spiridon din Iași, acolo unde a ajuns in stare grava, vineri seara. “Pacienta a fost adusa in urgenta la Spitalul Sf Spiridon de la Spitalul Piatra Neamt in UPU. A suferit o hemoragie…

- Starea de sanatate a actriței Draga Olteanu Matei s-a stabilizat, dar medicii de la Spitalul de Urgențe din Iași spun ca urmatoarele ore și zile sunt critice. Pacientei i s-a facut și testul COVID, rezultatele fiind așteptate in ziua de astazi. In prezent, actrița in varsta de 87 de ani se afla internata…