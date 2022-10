Soarele zâmbește! Fotografie uluitoare realizată de NASA Un satelit al NASA a captat o imagine a Soarelui in care pare ca acesta „zambește”. Este vorba de fapt despre gauri coronale, locurile unde exploziile rapide de vant solar țașnesc in spațiu. Fenomenul ar putea produce aurore pe Terra, relateaza The Guardian. Agenția spațiala americana a publicat imaginea pe Twitter. „Observatorul de dinamica solara de la NASA a surprins soarele „zambind.” Vazute in lumina ultravioleta, aceste pete intunecate de pe soare sunt cunoscute ca gauri coronare și sunt regiuni in care vantul solar rapid țașnește in spațiu”, este mesajul care insoțește postarea. Observatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

