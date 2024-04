Atena, înghițită de ceața portocalie provocată de furtuna de praf din Sahara Atena este inghițita de ceața portocalie dupa furtuna de praf din Sahara. Nori de praf aduși din Sahara au acoperit, marți, Atena și alte orașe grecești, acesta fiind unul dintre cele mai grave astfel de incidente care au lovit țara din 2018 incoace, au anunțat autoritațile din Grecia. Concentrațiile de praf pot reduce lumina soarelui și vizibilitatea, in timp ce nivelurile tot mai ridicate de particule fine de poluare prezinta riscuri pentru sanatate, au avertizat autoritațile. „Este unul dintre cele mai grave episoade de concentrații de praf și nisip din Sahara din 21-22 martie 2018, cand norii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

