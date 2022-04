Soarele va fi prezent pe tot parcursul zilei Joi, cerul va fi senin. Soarele rasare la ora 06:43. Fața de ziua precedenta temperaturile vor continua sa creasca peste cele specifice perioadei, insa dimineața se menține rece. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari ușoare in zonele inalte. Soarele va apune la ora 20:14. Valorile minime se vor situa intre 2 și 5 grade, iar cele maxime vor urca in jurul valorii de 18 grade. Vineri, temperaturile continua sa creasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

