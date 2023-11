Şoareci eliberaţi în restaurante McDonald’s din Marea Britanie, ca formă de protest faţă de situaţia palestinienilor Politia a declarat ca investigheaza primul incident, petrecut luni, la Birmingham, cand ceea ce pareau a fi soareci vopsiti in rosu, negru, verde si alb – culorile steagului palestinian – au fost eliberati intr-un McDonald’s din nordul orasului. Alte videoclipuri postate pe retelele de socializare au aratat ceea ce par a fi doua proteste similare in diferite alte restaurante McDonald’s. Intr-unul dintre videoclipuri, personalul poate fi vazut incercand sa retina zeci de rozatoare sub o cutie de plastic, un martor spunand ca acestea au fost „lasate”. O alta inregistrare video pare sa arate un grup… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

