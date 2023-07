Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare meteo de canicula, valabila in perioada 04 – 06.07, pentru regiunea Moldovei. In intervalul menționat, disconfortul termic va fi in creștere in cea mai mare parte a regiunii, iar in sud și est, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge (și local va depași) pragul…

- Meteorologii anunța ca temperaturile sunt in creștere și, dupa cateva zile in care se va racori cu aproximativ 4 – 5 grade, urmeaza temperaturi de 34 de grade Celsius in unele zone. Saptamana viitoare va ploua aproape in fiecare zi. Banat Vremea se va incalzi pana in jurul datei de 23 iunie, cand media…

- Vremea se schimba. Meteorologii anunța pentru astazi, 11 iunie, cer variabil și maxime de +26 de grade Celsius, iar pe arii restranse vor cadea averse insoțite de descarcari electrice și local cu grindina. Vantul va sufla din sectorul de est, iar in timpul descarcarilor electrice cu intensificari.

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru București, iar temperatura va ajunge la 31 de grade Celsius. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu rafale de 30...40 km/h dupa-amiaza si seara.In intervalul sambata ora 10.00 - ora 23.00, vremea in Capitala va fi calda si frumoasa, scrie mediafax.ro.…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța pentru astazi, 10 iunie, vreme frumoasa, fara precipitații. Noaptea temperatura minima a aerului va fi de +12 grade Celsius. Ziua mercurul va urca in termometre pana la +31 grade Celsius. In urmatoarele zile se așteapta ploi.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 11 mai, cer variabil. Pe timp de zi, mercurul in termometre va urca pana la +20 grade Celsius. In urmatoarele 24 de ore se menține vreme ușor instabila și cu temperaturi mai scazute pentru acest interval al anului. Vantul estic va sufla…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 25 aprilie, cer variabil, fara precipitații. Temperaturile minime vor cobora la +4 grade Celsius, iar ziua maximele vor ajunge pina la +17 grade Celsius. Vantul va sufla din direcție variabila slab la moderat.

- Dupa zilele ploioase, afara se incalzește. Serviciul Meteorologic de Stat anunța in intervalul de miercuri, 12 aprilie, ora 21:00 – 13 aprilie, ora 21:00, vremea va fi stabila și calda. In acest interval, meteorologii afirma ca nu se prevad precipitații esențiale. Vantul va sufla din nord-vest slab…